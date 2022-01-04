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Спорт

Российская лыжница выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей общего зачета «Тур де Ски»
Наталья Непряева

Наталья Непряева. Фото: Andrea Solero / Globallookpress.com

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей общего зачета «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Непряева заняла четвертое место в финальной гонке многодневки ― масс-старте свободным стилем на 10 километров. Перед стартом последней гонки в гору она имела преимущество в две минуты.

Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет «Тур де Ски». Россиянка дважды в карьере становилась второй.

Ранее 3 января Непряева выиграла масс-старт классическим стилем. Она преодолела дистанцию в десять километров за 29 минут и 51,3 секунды. 1 января россиянка выиграла спринт классическим стилем.

В масс-старте победу одержала норвежская лыжница Хейди Венг. Она взошла на гору за 35 минут и 41,2 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон с отставанием в семь секунд. Третье место у француженки Дельфин Клодель. Она отстала от лидера на 28,5 секунд.

Дарья Коршунова
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