Российская лыжница выиграла спринт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем в четвертой гонке «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка преодолела дистанцию за две минуты и 36,41 секунды. Второе место заняла Йоханна Хагстрем из Швеции, которая отстала от победительницы на 0,32 секунды. Замкнула тройку лидеров представительница Финляндии Юханна Матинтало. Она завершила гонку в 0,86 секунды от лидера.

Также в финале выступала Татьяна Сорина. Россиянка заняла шестое место.

Непряева одержала первую личную победу в текущем сезоне. В рамках «Тур де Ски» россиянка становилась бронзовым призером в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки в швейцарском Ленцерхайде. Победа в спринтерской гонке позволила Непряевой возглавить общий зачет «Тур де Ски».

