Российская лыжница завоевала бронзу в гонке на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут и 34,5 секунды. Победительницей стала представительница Финляндии Кертту Нисканен с результатом в 27 минут и 4 секунды. На втором месте расположилась Эбба Андерссон из Швеции, отставшая от лидера на 18,2 секунды.

28 декабря у Непряевой произошел конфликт с норвежкой Тириль Венг в четвертьфинале спринта на первом этапе «Тур де Ски». На дистанции соперница россиянки наехала ей на лыжи, после чего Непряева резко отстала и финишировала второй. После гонки россиянка накричала на оппонентку, которая в ответ улыбнулась.

Второй этап «Тур де Ски» примет Германия. Он пройдет с 31 декабря по 1 января.