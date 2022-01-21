США пообещали считаться с мнением союзников по санкциям против России

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в эфире телеканала CNBC пообещала считаться с мнением союзников относительно санкций против России в случае эскалации вокруг Украины. По ее словам, Вашингтон учтет их озабоченности, передает ТАСС.

Министр финансов подчеркнула, что Соединенные Штаты хотят сохранить единство со своими партнерами. Таким образом она ответила на вопрос, расходится ли государство во мнении относительно жесткости рестрикций с Великобританией и Германией.

«Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и США. Поэтому мы очень тесно работаем с ними, чтобы понять их озабоченности и удостовериться в том, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа», — указала Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Соединенные Штаты готовят на случай эскалации вокруг Украины. Он также назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. При этом глава Белого дома допустил менее жесткую реакцию в случае «небольшого вторжения» российских войск на Украину.

