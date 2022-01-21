Кремль прокомментировал проект санкций США против российских чиновников

Американские политики упражняются кто во что горазд и предлагают много абсурдных идей. Так прокомментировал проект санкций США против российских чиновников пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам — тем больше они девальвируются, эти идеи», — отметил Песков.

Он также добавил, что в Кремле уже считают нецелесообразным комментировать каждое такое высказывание законодателей США.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова отреагировала на возможные санкции США в отношении нее фразой «мне глубоко наплевать».

В январе республиканец из палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России. В перечень высокопоставленных лиц вошли президент Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава Михаил Мурашко, а также другие российские чиновники.