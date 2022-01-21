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Зеленский сравнил себя с Рейганом

Президент Украины Зеленский сравнил себя с Рональдом Рейганом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alex Brandon / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

Журналист задал Зеленскому вопрос о том, как ему, актеру и человеку не из военной среды, избранному президентом в 2019 году, удается справляться с «кошмаром» у границ Украины, где уже якобы стоят 100 тысяч российских солдат. «Рональд Рейган тоже не был военным», — ответил он.

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Президент Украины признался, что ему нравится Рональд Рейган, хотя лично он его не знал. «Я очень уважаю людей, которые борются и добиваются желаемого результата», — добавил Зеленский.

Рональд Рейган занимал пост президента Соединенных Штатов Америки два срока — с 1981 по 1989 год. В молодости Рейган был актером и в общей сложности снялся в 54 фильмах. Во время первого президентского срока он объявил Советский Союз «империей зла», а во время второго, с приходом к власти Михаила Горбачева, лично посетил СССР.

В Киеве в последние месяцы все чаще звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. При этом Зеленский призвал Украинцев не паниковать, заявив, что возможность нападения со стороны России — это уже восемь лет как «украинская реальность».

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Алиса Реброва
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