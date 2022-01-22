В России допустили утилизацию американского Connecticut

Столкнувшаяся с подводной горой в Южно-Китайском море атомная подводная лодка (АПЛ) Connecticut проекта Seawolf могла получить критические повреждения, не допускающие возможность ее восстановления, пишет «Военно-промышленный курьер» (ВПК).

Российская еженедельная газета уверяет, что по итогам случившегося есть «неутешительные для Пентагона выводы».

В частности, издание сомневается в возможности данной подлодки «видеть и слышать окружающую обстановку». «Постановка Connecticut в ремонтные доки Puget Sound заставляет задуматься о невозможности ее восстановления, поскольку эта верфь — единственная в США, имеющая сертификат на утилизацию АПЛ», — пишет ВПК.

В октябре The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника ВМС США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

В том же месяце бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин, комментируя возможные обстоятельства недавнего столкновения субмарины США с объектом, рассказал, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.