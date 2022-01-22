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Горняков успешно эвакуировали из шахты «Комсомолец» в Кузбассе

Всех горняков успешно подняли на поверхность из шахты «Комсомолец» в Кемеровской области

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Все 56 горняков успешно эвакуированы на поверхность из шахты «Комсомолец» в Кемеровской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб региона.

Он уточнил, что сейчас работы в шахте остановлены.

Эвакуация на шахте была объявлена ранее 22 января. Причиной стал отказ вентилятора главного проветривания.

В ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел выброс и взрыв метана. Погиб 51 человек, пострадали еще 106. Выяснилось, что руководство шахты игнорировало требования по безопасности горных работ. Арестованы пятеро подозреваемых.

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Марина Совина
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