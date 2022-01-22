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Лавров подшутил над журналистами и рассмешил президента Швейцарии

Глава МИД РФ Лавров в шутку упрекнул журналистов и рассмешил президента Швейцарии Кассиса

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами, которые освещали его встречу с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты и фотографы, работающие на мероприятии, не успели заснять момент рукопожатия двух политиков. Лавров в шутку укорил работников СМИ, чем рассмешил швейцарского президента.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — сказал Лавров. После этого Кассис и Лавров снова пожали друг другу руки.

Лавров прибыл в Женеву на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Диалог закончился раньше запланированного времени и длился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от встречи каких-либо больших прорывов в нынешних отношениях России и США. В тот же день, 21 января, Лавров встретился со швейцарским президентом.

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Варвара Кошечкина
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