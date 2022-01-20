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Лавров прибыл в Женеву на переговоры

Глава МИД России Лавров прибыл на переговоры с госсекретарем США Блинкеном в Женеву

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеву, сообщает ТАСС.

Самолет с российским министром приземлился в швейцарском городе в 20:36 по местному времени (22:36 мск).

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Ранее Блинкен раскрыл темы, которые хочет обсудить с Лавровым в Женеве. По его словам, на предстоящих переговорах он будет призывать российскую сторону совместно работать над «восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы». Он также предупредил Москву, что агрессия против Украины перечеркнет такие возможности.

18 января дипломаты созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Лавров настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

Марина Совина
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