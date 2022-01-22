Лебедев отреагировал на введенные против него украинские санкции

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев отреагировал на санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским. Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал Лебедев, комментируя украинские санкции.

22 января Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против Артемия Лебедева. Они предусматривают блокировку активов и запрещают выведение капитала в течение пяти лет. В 2015 году студия Лебедева разработала логотип Крыма.

Помимо Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.