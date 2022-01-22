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Лебедев отреагировал на введенные против него украинские санкции

Дизайнер Артемий Лебедев о санкциях против него на Украине: теперь я могу спать спокойно
Артемий Лебедев

Артемий Лебедев. Фото: агентство «Москва» / Global Look Press

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев отреагировал на санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским. Свой ответ он опубликовал в Telegram-канале.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал Лебедев, комментируя украинские санкции.

22 января Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против Артемия Лебедева. Они предусматривают блокировку активов и запрещают выведение капитала в течение пяти лет. В 2015 году студия Лебедева разработала логотип Крыма.

Помимо Лебедева Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против четырех россиян, причастных к открытию представительства Никарагуа в Крыму.

Марина Совина
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