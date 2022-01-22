Умер актер из сериала «Ранетки» Арнис Лицитис

Латвийский актер Арнис Лицитис, сыгравший в том числе и в российском сериале «Ранетки», умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил спортивный фотограф Зигизмундс Залманис в своем Facebook.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал Залманис.

В сериале «Ранетки» Арнис Лицитис сыграл учителя географии Виктора Львовича Шинского. Кроме того, известен по ролям в таких сериалах, как «Диверсант 2: Конец войны», «Красная капелла», «Забытый», «Инквизитор», фильмах «Признать виновным», «Фаворит», «Тебе настоящему», а также других картинах.