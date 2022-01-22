На Украине назвали новую дату встречи в «нормандском формате»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал новую дату проведения встречи советников лидеров в «нормандском формате». Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже», — сказал советник офиса украинского лидера.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента России сообщило, что встреча политических советников «нормандского формата» с участием вице-премьера Дмитрия Козака пройдет в Париже 25 января. «Об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», — сказал собеседник агентства.

В начале января посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что новое правительство ФРГ будет делать попытки реанимации переговоров в «нормандском формате».