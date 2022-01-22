Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Найден убийца погибшей при загадочных обстоятельствах американки Габби Петито

ФБР: Брайан Лондри убил Габби Петито и написал в блокноте, что ответственен за ее смерть

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США закрыло дело о погибшей при загадочных обстоятельствах американке Габби Петито — убийца девушки найден, им оказался ее жених Брайан Лондри. Об этом сообщает CNN.

По данным сотрудников ФБР, перед убийством Петито Лондри написал в блокноте, что он несет ответственность за ее смерть. Блокнот был обнаружен в октябре в том же месте, что и останки Лондри, в мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтон-младшего в американском штате Флорида.

22-летняя тревел-блогер Габби Петито пропала в сентябре 2021 года во время путешествия на автомобиле по США со своим 23-летним женихом Брайаном Лондри. Родители Петито заподозрили неладное, когда их дочь перестала выходить на связь. 25 августа Петито выложила последнюю публикацию в Instagram. 19 сентября труп девушки обнаружили в Вайоминге, в ходе экспертизы выяснилось, что она погибла от удушья.

Материалы по теме:
«Мухи первыми прибыли на место убийства» Как насекомые помогают раскрывать преступления? Рассказывает судебный эксперт
«Мухи первыми прибыли на место убийства»Как насекомые помогают раскрывать преступления? Рассказывает судебный эксперт
3 мая
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября

Вернувшийся из путешествия Лондри отказался отвечать на вопросы о судьбе своей невесты и не помогал в ее поисках. 17 сентября он и вовсе исчез. Молодого человек объявили в федеральный розыск, а в конце октября его нашли мертвым — он скончался от выстрела огнестрельным оружием. Рядом с его телом в одном из парков Флориды нашли револьвер и рюкзак.

Ранее сообщалось, что бойфренд заманил девушку в Манилу и убил. Тело девушки было найдено в мешке, обмотанном скотчем, в реке Пасиг.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Кадыров объяснил слова про тюрьму и место под землей для семьи бывшего судьи
Зеленский пообещал «очень скоро» вернуть Крым и Донбасс в состав Украины
Глава ДНР опроверг подготовку наступления
Жириновский рассказал о планах принять закон о новогодней пенсии
Футболист «Зенита» Азмун подписал контракт с «Байер»
В Москве коммунальщик закрыл собой автомобили от падающего с крыши снега
Подозреваемого в нападении на вдову Градского отпустили на свободу
Найден убийца погибшей при загадочных обстоятельствах американки Габби Петито
Французский журналист показал подготовку НАТО к войне с Россией в Прибалтике
Москвичи не захотели называть проспект именем Владимира Высоцкого
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter