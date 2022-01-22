Высота сугробов в Москве достигла максимальных показателей

Сугробы в столице за сутки подросли с 38 до 45 сантиметров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

По словам представителя метеобюро, достигнутые показатели являются максимумом для нынешней зимы в столице. По информации синоптиков, высота снежного покрова в Москве на 80 процентов превысила климатическую норму января (25 сантиметров).

Синоптики также прогнозируют, что снегопад в столице продолжится в субботу, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха не поднимется выше минус 2 градусов.

Ранее в январе синоптик Роман Вильфанд предупредил о температурной аномалии в Сибири. Он уточнил, что средние температуры в данных регионах составляют около минус 50 градусов по Цельсию. Однако из-за перемещения воздушных масс с Гренландского и Норвежского морей температура будет на 20 градусов выше нормы.