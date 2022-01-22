Появилась информация о переброске молдавской артиллерии к Приднестровью

Появилась информация о переброске молдавской военной техники в зону безопасности у границы с Приднестровьем. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Речь идет о ствольной артиллерии. Технику перемещали в районе военного полигона в Бульбоаке, где ранее были замечены специалисты НАТО, сказано в тексте.

Днем ранее портал «Новости Приднестровья» со ссылкой на представителей Тирасполя сообщал, что 15 января на центральном участке зоны безопасности с молдавской стороны появились артиллерийские системы. Колонна 100-миллиметровых пушек МТ-12 проследовала на южный участок зоны безопасности, въехала на полигон в Бульбоаке и ночью покинула его.

Самопровозглашенные республики Донбасса обвинили Вооруженные силы Украины в стягивании вооружения к линии соприкосновения. Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в свою очередь, заявило о переброске российских танков на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.