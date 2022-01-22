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Появилось видео с места гибели ставшей жертвой собак семилетней россиянки

СКР опубликовал видео с места гибели девочки, погибшей в результате нападения собак

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео с места гибели семилетней россиянки в Забайкальском крае. Ролик появился на официальном канале ведомства в YouTube.

На видео запечатлен занесенный снегом пустырь в поселке Домна, где было обнаружено тело ребенка. В частности, можно увидеть, что на месте происшествия работают оперативники. Кроме того, в кадр попали личные вещи девочки — перчатка и сапоги.

Ранее стало известно, что о ходе расследования гибели семилетней девочки будет доложено лично председателю СКР Александру Бастрыкину. Также ему представят доклад об уже установленных к настоящему моменту сведениях о произошедшем.

О гибели ребенка сообщалось ранее 22 января. На девочку напала стая бродячих собак, позже ее тело было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Варвара Кошечкина
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