В Совфеде высказались о военных мерах США против России

Парламентарии в США хотят разорвать российско-американские отношения — об этом говорит внесенная в палату представителей США новая инициатива об антироссийских санкциях, направленная, в том числе против президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

«Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения. На самом высоком уровне у нас уже было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву. Видимо, американские политики этого желают», — заявил член комитета Совфеда.

Цеков также подчеркнул, что в США и дня не могут прожить без обсуждения принятия новых санкций, в частности, в отношении России. Сенатор пояснил, что такое перманентное состояние объясняется тем, что американские политики живут в состоянии постоянного ожидания угрозы со стороны России. «Наша страна должна это учитывать и уже учитывает», — добавил Цеков, говоря о новых возможных военных мерах, принятие которых рассматривают в США.

Ранее глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Грегори Микс предложил проект новых санкций против промышленности, экономики и руководства России. Так, документ предполагает ограничения против проекта «Северный поток-2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга России, а также лично президента Владимира Путина и других представителей руководства.