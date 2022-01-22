Зеленский ввел санкции против российских компаний и судей

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех российских компаний. Соответствующие указы были опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документу, ограничительные меры были введены в отношении компаний «Ленпромтранспроект», «Страховая Бизнес Группа» и «Геоземстрой». Помимо перечисленных фирм, под санкции также попали ряд российских судей, а также три гражданина Австрии.

В ноябре Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства, в документе указаны 28 человек — граждане России и Украины, сотрудники российских спецслужб. Санкции предусматривали в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.