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На Украине объяснили необходимость «Северного потока-2»

Бывший вице-премьер Украины Семиноженко: без «Северного потока-2» Европе будет тяжело

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала «Наш» объяснил, почему «Северный поток-2» необходим Западу.

По его словам, без этого газопровода будет тяжело Европе. «Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России», — сказал он.

Политик добавил, что запуск «Северного потока-2» неизбежен и произойдет «через несколько шагов».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе заявил, что страна решила участвовать в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии», — сказал министр.

Марина Совина
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