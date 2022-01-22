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Онкодерматолог предупредила о заметном на коже симптоме коронавируса

Врач-онкодерматолог Вертиева: коронавирус может вызвать обострение кожных заболеваний

Фото: Pixabay

Врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева предупредила россиян о симптоме коронавируса, заметном на коже. Ее слова передает «Москва 24».

По словам специалиста, COVID-19 может вызывать обострение кожных заболеваний, а при разных штаммах коронавируса у заболевших наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы. Самый частый из них — токсическая эритема, появление синюшных пятен на коже. «Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна», — заявила Вертиева.

Второй по распространенности симптом — крапивница, рассказала специалист. «Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», — добавила она. Врач объяснила, что в редких случаях зараженные вирусом могут столкнуться с поражением сосудов кожи — васкулитом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал почти 100-процентный способ определить омикрон-штамм. Он пояснил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что у человека омикрон.

Марина Совина
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