Инфекционист назвал почти 100-процентный способ определить омикрон

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у больного может наблюдаться как один симптом, так и комплекс признаков заболевания. Об этом рассказал ТАСС инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, данный штамм COVID-19 сопровождается различными клиническими проявлениями, а течение болезни может быть разнообразным. Специалист отметил, что омикрон может протекать как в виде насморка, так и в виде недомогания, головных болей и нарушения сна. Тимаков добавил, что при более выраженной клинической картине у человека также могут наблюдаться температурные реакции и боли в животе.

В то же время врач назвал способ определить омикрон в период подъема заболеваемости. Тимаков пояснил, что наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100 процентов говорит о том, что у человека омикрон.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ. Специалист отметил, что вирус будет продолжать мутировать, однако после окончания пандемии останется в популяции, как все остальные вирусы, такие как вирус гриппа, аденовирус и риновирус.