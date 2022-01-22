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Россия назвала необоснованным приближение НАТО к границам России

Посол РФ Степанов: переговоры с НАТО могут провалиться, если Москва не получит желаемое

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Расширение НАТО к границам России является необоснованным. На это в интервью телеканалу CBC указал посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Он отметил, что политика альянса вызывает беспокойство Москвы, которая заботится о своей безопасности. Также глава дипмиссии предупредил, что переговоры по гарантиям безопасности со странами НАТО могут потерпеть провал, если Россия не получит то, что хочет.

Замглавы МИД России Сергей Рябков пригрозил, что Россия будет принимать серьезные политические решения в случае, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе будет разочаровывающим. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», — подчеркнул дипломат.

С осени прошлого года страны Запада обвиняют Россию в намерении вторгнуться на территорию Украины. Москва отвергает такие предположения и в ответ выдвигает США, Евросоюзу и НАТО требования о «гарантиях безопасности», содержащие неприемлемые, по мнению второй стороны, пункты.

Марина Совина
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