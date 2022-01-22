В Госдуме назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сможет рассчитывать на переговоры с российском коллегой Владимиром Путиным в случае, если вернется к соблюдению Минских соглашений. Такое условие для встречи двух лидеров назвал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По словам депутата, возврат к Минским договоренностям должен позволить украинскому лидеру расширить свои переговорные возможности, в том числе в отношении президента России.

«Все стороны переговоров подталкивают Зеленского к возвращению к минским соглашениям... Это единственное, что может сдвинуть Зеленского с места», — заявил Шхагошев.

Однако, отметил он, президент Украины этого не понимает, поскольку не обладает необходимой политической интуицией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада вокруг ситуации на Украине нацелена на полный саботаж Минских соглашений. По его словам, риторика и действия США и стран НАТО направлена на то, чтобы прикрыть линию киевского режима на отказ от Минских договоренностей.