Российского космонавта без объяснений отказались пускать в США

США не выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу визу для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, в въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Отмечается, что полет Чуба на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.

Перед полетом на МКС астронавты из других стран обычно проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, чтобы освоить российский сегмент станции, а космонавты из России — в Космическом центре имени Линдона Джонсона, где они знакомятся с американским сегментом.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков заявил, что российский скафандр «Сокол» надежнее американского от компании SpaceX. «Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надежнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм», — поделился своим мнением Корсаков.

