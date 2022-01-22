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Российского космонавта без объяснений отказались пускать в США

ТАСС: США не выдали визу космонавту «Роскосмоса» Чубу для тренировок в американском центре
Николай Чуб

Николай Чуб. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США не выдали космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу визу для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника агентства, в въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Отмечается, что полет Чуба на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.

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Перед полетом на МКС астронавты из других стран обычно проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, чтобы освоить российский сегмент станции, а космонавты из России — в Космическом центре имени Линдона Джонсона, где они знакомятся с американским сегментом.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков заявил, что российский скафандр «Сокол» надежнее американского от компании SpaceX. «Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надежнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм», — поделился своим мнением Корсаков.

Марина Совина
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