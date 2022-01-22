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Академик РАН оценил совет лечиться от омикрона водкой

Доктор медицинский наук Онищенко: ингаляции водкой против COVID-19 показывают невежество

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил совет лечиться от омикрон-штамма коронавируса с помощью ингаляций водкой. Об эффективности данного способа он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Онищенко, ингаляции водкой или самогоном — «неумные издевки» и «неудачная шутка». Лечение от вируса таким способом лишь демонстрирует невежество, заключил специалист.

«Единственное, что мы с вами должны делать, — убеждать людей в вакцинации, ревакцинации, кому положено, и соблюдении тех необременительных мер, о которых мы с вами уже второй год подряд неоднократно напоминали нашим людям», — заявил академик РАН.

Ранее в ВШЭ оценили эффективность ингаляций водкой для защиты от COVID-19. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала такой способ лечения странным. Эксперт отметила, что спирт, безусловно, обладает антисептическим эффектом, но не убивает вирусы при вдыхании.

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Варвара Кошечкина
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