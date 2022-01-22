В ВШЭ оценили эффективность ингаляций водкой для защиты от COVID-19

Совет делать ингаляции водкой для того, чтобы защититься от омикрона, довольно странный. Об этом РБК заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт отметила, что спирт, безусловно, обладает антисептическим эффектом, но не убивает вирусы при вдыхании. Она подчеркнула, что существует назальная форма вакцины от COVID-19, которая может быть эффективна благодаря вызывающему иммунный ответ компоненту. «А водка убивает и слизистые клетки, и все подряд», — объяснила специалист, комментируя вред, который водка может нанести организму.

Помимо этого, Попович посоветовала протирать руки спиртом, так как это дает дезинфицирующий эффект, а не вдыхать его. Водку же она рекомендует использовать для употребления внутрь, и то крайне редко, по праздникам.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что для защиты от омикрон-штамма коронавируса можно делать спиртовые ингаляции, используя для этого водку. По мнению российского ученого, для этого можно нанести несколько капель спиртного напитка на медицинскую маску и подышать. «Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы», — объяснил эксперт.

