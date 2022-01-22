Врач объяснила необходимость чаще проветривать помещения в пандемию

Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik объяснила необходимость чаще проветривать помещения в пандемию.

По ее словам, чтобы человек заразился вирусным заболеванием, в воздухе должно скопиться определенное количество опасных частиц. Снизить их концентрацию поможет проветривание. «В идеале нужно открывать окна на 10-15 минут каждый час в тех помещениях, где находится большое количество людей. Если такой возможности нет, то надо хотя бы раз в два часа открывать. Если и это не получается, то надо проветривать помещения до начала рабочего дня и во время обеденных перерывов», — отметила Романенко. Она также заявила, что эта рекомендация связана не только с пандемией коронавируса, но и с обычными ОРВИ и вирусами.

Регулярное проветривание помогает укрепить защитные свойства организма, добавила врач. Она рассказала, что из-за отопления зимой влажность в помещениях снижается, и это пагубно влияет на слизистые оболочки человека. «Если слизистые пересыхают, то они хуже защищают нас от проникновения микроорганизмов. Мы проветриваем помещения, чтобы улучшить состояние слизистых оболочек, которые являются первым барьером на пути вирусов», — резюмировала она.

Ранее главный оториноларинголог (ЛОР) Москвы Андрей Крюков назвал схему лечения при появлении первых симптомов омикрон-штамма. По его словам, для снятия воспаления в горле лучше использовать антисептические растворы — ими нужно полоскать горло четыре-пять раз в день. Чтобы уменьшить болевые ощущения, рекомендуется принимать таблетки или пользоваться спреем с анестетиком.