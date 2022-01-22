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Располневшего Киркорова сравнили с покемоном

Певец Филипп Киркоров набрал вес и получил массу комментариев из-за щек

Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Подписчики Филиппа Киркорова не узнали артиста из-за располневших щек. Фотографию, вызвавшую споры, артист выложил в сторис Instagram.

В последнее время народный артист России, Украины и Молдавии набрал пару лишних килограммов, которые стали сильно полнить его лицо. Однако внешние изменения никак не повлияли на присутствие Киркорова в социальных сетях: он продолжает регулярно делиться свежими снимками и видео.

Как пишет TVCenter.ru, располневший артист певец получил массу комментариев про свой внешний вид. Увидев певца в новом образе, многие подписчики не сразу узнали его и даже сравнили с неизвестным им покемоном.

Ранее сообщалось, что российская комедия с Киркоровым стала лидером кинопроката в России и СНГ. «Последний богатырь: посланник тьмы» собрал 468,6 миллиона рублей.

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