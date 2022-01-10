Российская комедия с Киркоровым стала лидером кинопроката в РФ и СНГ

Российская комедия «Последний богатырь: посланник тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, сообщает ТАСС.

По информации агентства, за минувшие выходные фильм собрал 486,6 миллиона рублей. Фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» — заключительная часть трилогии производства компании The Walt Disney Company CIS и киностудии Yellow, Black and White. Его премьера в России состоялась 23 декабря 2021 года.

В сентябре стало известно, что одну из ролей в фильме исполнит российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров. Артист перевоплотился в известного персонажа традиционных русских сказок — Жар-птицу. По сюжету она прилетела из Белогорья и поселилась в современной Москве, чтобы построить карьеру.