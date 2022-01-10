Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Российская комедия с Киркоровым стала лидером кинопроката в РФ и СНГ

«Последний богатырь: посланник тьмы» собрал 468,6 миллиона рублей в кинопрокате РФ и СНГ

Фото: кадр из трейлера к/ф «Последний богатырь: посланник тьмы»

Российская комедия «Последний богатырь: посланник тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, сообщает ТАСС.

По информации агентства, за минувшие выходные фильм собрал 486,6 миллиона рублей. Фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» — заключительная часть трилогии производства компании The Walt Disney Company CIS и киностудии Yellow, Black and White. Его премьера в России состоялась 23 декабря 2021 года.

В сентябре стало известно, что одну из ролей в фильме исполнит российский певец и музыкальный продюсер Филипп Киркоров. Артист перевоплотился в известного персонажа традиционных русских сказок — Жар-птицу. По сюжету она прилетела из Белогорья и поселилась в современной Москве, чтобы построить карьеру.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Женеве состоялись предварительные переговоры по безопасности между РФ и США
Вокалист Depeche Mode рассказал о переходе в православие
США отказались обсуждать безопасность Европы без европейских союзников
Сериал студии Зеленского стал самым популярным в России
Депутаты захотели на федеральном уровне наказывать нарушителей тишины
Посол России назвал причину произошедших беспорядков в Казахстане
Названа причина самого смертоносного пожара в Нью-Йорке за 30 лет
Россияне поспорили из-за внешнего вида Киевского вокзала
В ЕС понадеялись на открытие границ для российских туристов весной
На Украине призвали Зеленского отказаться от идеи вернуть Крым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter