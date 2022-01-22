Сенатор США ответил Зеленскому на критику слов Байдена

Сенатор США Крис Мерфи ответил на публикацию в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, который, комментируя слова главы США Джо Байдена о возможности незначительного вторжения России, заявил, что не бывает «незначительных агрессий». Слова Зеленского он оценил в эфире телеканала CNN, запись опубликовала в Twitter журналистка Кристиан Аманпур.

«Меня и впрямь беспокоит, что президент Зеленский иногда кажется более заинтересованным в ссорах в Twitter c американскими лидерами, нежели в том, чтобы удостовериться, что его страна защищена», — раскритиковал главу Украины Мерфи.

По словам Мерфи, вся дипломатическая команда американского президента работает над тем, чтобы защитить Украину от вторжения. «Не знаю, сколькими еще способами президент Байден, Конгресс и Госдепартамент могут дать понять украинскому президенту, что мы ставим в приоритет безопасность этой страны», — заявил сенатор.

Вместе с тем Мерфи уточнил, что поддерживает Зеленского, однако его волнуют некоторые публикации украинского президента. «Я не думаю, что его слова конструктивны», — добавил он.

Зеленский 20 января опубликовал в своем Twitter пост, в котором отреагировал на слова главы США Джо Байдена на пресс-конференции о вероятном незначительном вторжении России в Украину. «Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает незначительных агрессий и маленьких народов, равно как и не бывает незначительных боевых потерь и маленькой скорби по потере любимых», — написал политик.

Байден, выступая на пресс-конференции 19 января, высказал мнение, что реакция Запада может быть разной в случае вторжения России на Украину. Он заявил, что страны могут не сойтись во мнениях по возможным санкциям против России, если она предпримет «незначительное вторжение» на Украину.