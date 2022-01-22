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Зеленский приготовился к диалогу с Путиным

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил о готовности Зеленского к диалогу с Путиным

Фото: Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что президент Украины «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным», но Москва не принимает протянутую Киевом руку.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин мог попросить российского президента Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, запланированной на зиму 2022 года.

По информации пекинского дипломата, китайский лидер стремится укрепить свой авторитет внутри страны в преддверии возможного третьего срока на посту, и кризис в Европе — последнее, что ему нужно.

Евгения Черкасова
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