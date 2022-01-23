На Украине описали план передела Европы

Великобритания собирается выйти из роли младшего партнера США и взять на себя роль самостоятельного игрока. Лондон может создать новый политический блок, к которому захочет присоединиться и Киев. План передела Европы описал украинский политолог Константин Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

По мнению Бондаренко, Британия выстраивает Pax Brittanica на манер бывшего Pax Americana («Американский мир»), подбирая те «куски», которые «стали обузой для Штатов». Он отметил, что Британия может прорабатывать новую ось, в которой будет принимать участие Турция, Польша, Украина, Молдова, а в перспективе — страны Балтии. Автором инициативы Бондаренко называет главу внешней разведки Великобритании MI6, бывшего посла в Турции и личного друга турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ричарда Мура.

«Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира. Но по крайней мере надо понимать, откуда ждать реальную опасность. К тому же если американцы — это суперпрагматики, то британцы — суперциники, как показывает история», — сказал политолог.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз. Глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Лондон развивает новые трехсторонние связи с Варшавой и Киевом. Она отметила, что Британия вместе с союзниками будет продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации.