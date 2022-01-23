По подозрению в убийстве семьи в Омской области задержали двоих подростков

В Омской области правоохранители задержали двоих подростков, которые, предположительно, убили семью. Одной из подозреваемых является дочь убитой россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины», — говорится в сообщении.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. В одном из частных домов села Юрьевка обнаружили три тела — мужчины, женщины и девочки — все с признаками насильственной смерти. Следователи считают, что неизвестный совершил проникновение в жилье и нанес ножевые ранения проживавшим там людям. Двум детям удалось сбежать и позвать на помощь.

Ранее сообщалось, что выжившая под Омском девочка, выгораживая своего парня, описала следователям приметы другого преступника. Школьница часто ссорилась с родителями из-за ухажера, который был значительно старше нее.