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По подозрению в убийстве семьи в Омской области задержали двоих подростков

ТАСС: в Омской области двоих подростков задержали по подозрению в убийстве семьи

Фото: Pixabay

В Омской области правоохранители задержали двоих подростков, которые, предположительно, убили семью. Одной из подозреваемых является дочь убитой россиянки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«По подозрению в убийстве семьи задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. Девочка является дочерью убитой женщины», — говорится в сообщении.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. В одном из частных домов села Юрьевка обнаружили три тела — мужчины, женщины и девочки — все с признаками насильственной смерти. Следователи считают, что неизвестный совершил проникновение в жилье и нанес ножевые ранения проживавшим там людям. Двум детям удалось сбежать и позвать на помощь.

Ранее сообщалось, что выжившая под Омском девочка, выгораживая своего парня, описала следователям приметы другого преступника. Школьница часто ссорилась с родителями из-за ухажера, который был значительно старше нее.

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Марина Совина
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