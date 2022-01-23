Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторс». Встреча завершилась победой столичной команды в овертайме со счетом 3:2.

Первой звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который сделал хет-трик и отметился одним результативным пасом во встрече с «Аризоной Койотс» (7:3). Тройку лучших игроков дня замкнул форвард «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, Он оформил дубль и дважды ассистировал партнерам в поединке с «Калгари Флеймс» (5:3).

Овечкин в нынешнем сезоне в 42 матчах забросил 29 шайб и сделал 29 результативных передач. Он делит с Крайдером лидерство в списке лучших снайперов сезона, а также находится на первом месте в бомбардирской гонке вместе с Драйзайтлем.