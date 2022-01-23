В Китае призвали воздержаться от зарубежного шоппинга из-за омикрона

Власти Китая призвали осторожно открывать посылки, доставленные из-за границы, а также воздержаться от зарубежного шоппинга в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайскую телекомпанию CСTV.

Так, предполагается, что новый вариант COVID-19 может передаваться через почту, из-за чего гражданам порекомендовали вскрывать посылки только в маске и перчатках, находясь на свежем воздухе.

Кроме того, власти посоветовали проводить дезинфекцию покупок, а также допускать до работы с международной почтой только вакцинированных сотрудников.

Ранее в январе сообщалось, что проникновение на территорию КНР омикрон-штамма COVID-19 может многократно усложнить проведение зимней Олимпиады в Пекине, которое запланировано на февраль 2021 года. Инфекционная угроза в виде нового штамма создает дополнительную опасность для посетителей и самих олимпийцев.