14-летняя российская фигуристка пожаловалась на негативные сообщения в Instagram

Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла решение ограничить доступ к своей странице в Instagram. Об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети.

Она пожаловалась на негативные сообщения, которые начали ей приходить после первенства России среди юниоров. «Не понимаю, чем это вызвано, нужно время все обдумать. Спасибо за понимание», — добавила Самоделкина. 14-летняя россиянка также подчеркнула, что любит и уважает болельщиков и подписчиков.

Самоделкина попала в состав сборной России на чемпионат мира среди юниоров, турнир пройдет в марте этого года в Софии. На юниорском первенстве страны спортсменка 21 января завоевала серебряную медаль.

Спортсменка также выступала на взрослом чемпионате России, который прошел в конце декабря. Там Самоделкина заняла пятое место.