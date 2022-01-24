В Белоруссии назвали число осужденных за экстремизм

За 2021 год суды в Белоруссии осудили по статьям об экстремистской деятельности более 1,6 тысячи граждан. Об этом рассказал генеральный прокурор республики Андрей Швед, пишет Telegram-канал агентства БЕЛТА.

По словам правоохранителя, в общей сложности за прошедший год суды вынесли решения по 1,2 тысячи соответствующих уголовных дел. Большая их часть касалась инцидентов, произошедших в 2020 году после окончания президентских выборов. Эти события генпрокурор назвал попыткой «государственного переворота».

«Сегодня на наших улицах абсолютно контролируемая, спокойная обстановка», — рассказал Швед. Он также назвал белорусских силовиков способными пресечь любые проявления «экстремизма» и обеспечить общественный порядок в связи с предстоящими «общественно значимыми мероприятиями».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал начать транзит власти через «два-три года» после принятия на референдуме новой Конституции. Он в очередной раз поклялся, что «не будет удерживать власть силой» и объявил о готовности сделать «разительный шаг навстречу демократии».