Каляпин назвал ситуацию с семьей экс-судьи ВС Чечни беззаконием и беспределом

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин назвал ситуацию с семьей бывшего судьи Верхового суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева беззаконием и беспределом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы убедились благодаря словам Кадырова, что Зарему Мусаеву вывезли не для допроса в качестве свидетеля, а для того, чтобы ее там удерживать», — заявил член СПЧ.

По словам Каляпина, это похищение является наказанием для младшего сына Заремы, который живет за границей и пишет в своем Telegram-канале негативные посты про Чечню». Также он отметил, что супругу бывшего судьи необходимо спасать.

«Видимо, так должна работать правоохранительная система и правосудие. Это беззаконие, это беспредел, и это делается не в первый раз», — добавил Каляпин.

Вечером 21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу, которая болеет диабетом.

Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уехавшего из страны Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль предпочитает никак не вмешиваться и не комментировать инцидент с семьей Янгулбаева.