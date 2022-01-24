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В Кремле прокомментировали инцидент с женой экс-судьи ВС Чечни

Песков: Кремль предпочитает не вмешиваться в инцидент с женой бывшего судьи ВС Чечни

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Кремль предпочитает не вмешиваться в инцидент с женой бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева. Так историю с похищением Заремы Мусаевой прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и выяснение этих отношений», — заявил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.

Сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 21 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева и похитили его супругу, которая болеет диабетом.

Позднее члены семьи экс-судьи покинули Россию из-за угрозы жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уехавшего из страны Янгулбаева «воплощением предательства» и заявил, что в Чечне сделают все, чтобы найти членов его семьи.

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Никита Абрамов
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