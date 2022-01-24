Оценена эффективность главной российской «кубышки» в случае новых санкций

Фонд национального благосостояния России (ФНБ) не поможет в случае введения США анонсированных ранее санкций против России, считает финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффективность главной российской «кубышки» при новых санкциях.

Экономист заявил, что в случае, если Россия не будет не предпринимать никаких двусмысленных действий, то новых санкций ждать не придется. В противном случае опыт жизни под ограничениями у страны уже есть, подчеркнул он. Однако это не значит, что новые меры совсем не пошатнут экономику России.

«С фондом или без фонда все равно будет рост цен и ухудшение жизни. Фонд поможет в случае экономического кризиса, когда нужно будет поддержать людей. В случае военных действий, он никакой роли не сыграет», — высказался Кульбака.

Деньги в ФНБ хранятся в различной валюте, отметил экономист. «Вы ее для начала должны будете продать где-то за границей. Ну и деньгами же никто не питается, они нужны только, чтобы приобретать товары и услуги. Мы сможем приобрести товар у тех стран, которые согласятся продавать, а таких будет нелегко найти после введения серьезных санкций. К тому же приобретение будет по очень невыгодной для нас цене. Я подозреваю, что в ФНБ не так много средств, их хватит ну максимум на год», — поделился эксперт.

Экономика России в большой степени завязана от международных рынков, считает экономист. Страна продает свои ресурсы и приобретает многие товары и услуги, которые не производятся внутри государства. По его мнению, если изолировать Россию от части международных рынков, это сильно ударит по кошелькам граждан.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит «угрозу военной эскалации» между Россией и Украиной в ходе своего визита в Европу в понедельник

По итогам встречи министры выступят с открытым объявлением, в котором заявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы. С соответствующим документом ознакомился Bloomberg. В нем не идет речи о конкретных санкциях.

В Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.