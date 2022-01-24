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Лукашенко пригрозил ответом на угрозы США

Президент Лукашенко: Белоруссия может ответить на угрозы и «менторский тон» США

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может ответить на угрозы и «менторский тон» со стороны Государственного департамента США. Его слова цитирует БЕЛТА.

По его словам, представители Госдепа США приехали к белорусским дипломатам в Нью-Йорке и пригрозили республике санкциями. «Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», — сказал Лукашенко.

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Президент отметил, что если Запад хочет поставить Белоруссию «на грань пропасти», то страна будет на это отвечать.

Ранее в Госдепе заявили, что, по их мнению, изменения в белорусскую конституцию включают формулировку, которую можно истолковать как открытие пути для России к размещению своих ядерных сил на территории республики.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Госдепа «незнанием фактов».

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Алиса Реброва
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