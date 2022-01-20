Захарова прокомментировала заявление о российском ядерном оружии в Белоруссии

Заявления американских официальных лиц о возможном размещении ядерных сил России в Белоруссии заставляют усомниться в качестве образовательного процесса в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее выступление транслируется на странице ведомства в Facebook.

«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю», — сказала Захарова. Слова о размещении российских ядерных сил в Белоруссии она назвала непониманием реалий, незнанием фактов либо неумением на их основе прийти к аналитическому выводу.