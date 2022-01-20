Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова прокомментировала заявление о российском ядерном оружии в Белоруссии

Захарова назвала незнанием фактов заявления о российском ядерном оружии в Белоруссии

Кадр: страница «Russian Foreign Ministry - МИД России» на Facebook

Заявления американских официальных лиц о возможном размещении ядерных сил России в Белоруссии заставляют усомниться в качестве образовательного процесса в США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее выступление транслируется на странице ведомства в Facebook.

«Когда слышишь заявления американских официальных лиц, то можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, честно говорю», — сказала Захарова. Слова о размещении российских ядерных сил в Белоруссии она назвала непониманием реалий, незнанием фактов либо неумением на их основе прийти к аналитическому выводу.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
Российский водитель маршрутки из-за приступа протаранил машины и попал на видео
На Чукотку пришли аномальные морозы
Европарламент задумал начать международное расследование событий в Казахстане
Девушка с дальтонизмом раскрыла секреты своего шопинга
Раскрыты сроки выхода iPhone SE
Житель Украины на Крещение окунулся в мусор
Захарова прокомментировала заявление о российском ядерном оружии в Белоруссии
Российского следователя задержали с поличным за получение взятки
Пульмонолог сравнил вред от вейпов и сигарет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter