Госдеп связал изменение конституции Белоруссии с размещением ядерных сил России

Госдеп США связал изменение белорусской конституции с размещением ядерных сил России на территории этой страны. Слова высокопоставленного представителя ведомства приводит РИА Новости.

По словам американского чиновника, предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которую можно истолковать как «открывающую России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». «Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — подчеркнул он.

Представитель ведомства отметил, что дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии президент страны Александр Лукашенко начал в ноябре прошлого года. «Когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными», — заключил чиновник.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что процесс изменений в Конституции ему «абсолютно не нужен». Обновленная версия белорусской конституции содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.