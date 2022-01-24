В МИД заявили о продолжении работы посольства России в Киеве в штатном режиме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Киеве продолжает свою работу в штатном режиме, хотя дипмиссию США эвакуировали с Украины. С таким сообщением дипломат выступила в эфире «Эха Москвы».

«Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи. Некоторые остались, некоторые уехали. Это так вообще бывает перед Новым годом», — рассказала она.

Захарова также сочла странным решение Вашингтона об эвакуации некоторых сотрудников американского посольства в Киеве и их семей. Кроме того, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что оно является преждевременным, и добавил, что кардинальных изменений в плане безопасности на Украине в последнее время не произошло.