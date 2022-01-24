Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о продолжении работы посольства России в Киеве в штатном режиме

Представитель МИД РФ Мария Захарова: посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Киеве продолжает свою работу в штатном режиме, хотя дипмиссию США эвакуировали с Украины. С таким сообщением дипломат выступила в эфире «Эха Москвы».

«Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи. Некоторые остались, некоторые уехали. Это так вообще бывает перед Новым годом», — рассказала она.

Захарова также сочла странным решение Вашингтона об эвакуации некоторых сотрудников американского посольства в Киеве и их семей. Кроме того, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что оно является преждевременным, и добавил, что кардинальных изменений в плане безопасности на Украине в последнее время не произошло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter