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МИД России назвал странным решение США об эвакуации дипломатов с Украины

Представитель МИД РФ Захарова: решение США об эвакуации дипломатов с Украины странное

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине странное и неумное. С таким мнением она выступила в эфире «Эха Москвы».

Дипломат рассказала, что ряд родственников российских дипломатов тоже покинули Киев перед Новым годом, однако это «нормальная практика».

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что решение Госдепартамента США об эвакуации некоторых сотрудников американского посольства в Киеве и их семей является преждевременным. Николенко добавил, что кардинальных изменений в плане безопасности на Украине в последнее время не произошло.

Пресс-секретарь МИД также исключил моментальный отъезд всех сотрудников диппредставительства из страны и заверил, что американское посольство в Киеве продолжит свою работу.

В воскресенье сообщалось, что посольство США в Киеве запросило у Вашингтона разрешение на отъезд дипломатов с Украины. Близкий к украинскому правительству источник телеканала CNN уточнил, что эвакуация может начаться уже на следующей неделе.

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Виктория Кондратьева
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