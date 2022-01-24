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Лидеру «русских хакеров» предъявили обвинение

ТАСС: лидеру хакеров из The Infraud Organization предъявили обвинение в кибермошенничестве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Предполагаемому лидеру объединения «русских хакеров» The Infraud Organization предъявлено официальное обвинение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, Андрею Новаку инкриминируют статьи Уголовного кодекса, связанные с кибермошенничеством.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ ("неправомерный оборот средств платежей") и частью 2 статьи 272 УК РФ ("неправомерный доступ к компьютерной информации")», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Агентство уточняет, что расследованием занимается следственный департамент МВД России. Новак арестован до 18 марта, а трое его предполагаемых подельников отправлены под домашний арест.

Сотрудники ФСБ России при содействии правоохранительных органов США задержали Андрея Новака, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева и россиян Константина Бергмана и Марка Бергмана в Москве 22 января. Всех их подозревают в причастности к деятельности международной хакерской группы The Infraud Organization. По версии следствия, основным способом заработка для задержанных были кражи данных кредитных карт и их последующее использование.

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Артур Галеев
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