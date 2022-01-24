На Украине раскрыли «истинные цели» поездки Путина на Олимпиаду в Пекине

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала «НАШ» заявил, что президент России Владимир Путин собирается посетить зимние Олимпийские игры в Пекине отнюдь не за тем, чтобы воочию наблюдать за успехами российских спортсменов и раскрыл «истинные цели» его поездки.

«Я думаю, что Путин не будет занят слишком на экскурсиях и слишком просматривать спортивные соревнования, я думаю, что больше времени он потратит на налаживание отношений с Китаем. Отношения России и Китая о многом уже сказали и нужно анализировать с точки зрения восточной философии, а сказано было уже слишком много» — рассказал он.

Ранее обозреватель РИА Новости Петр Акопов выступил с предложением к России и Китаю создать выгодный для обеих стран союз, который будет предусматривать взаимодействие в военной сфере. По его мнению, такое объединение превзойдет по силе даже НАТО. Он отметил, что формально союз между двумя странами и так существует, о чем говорит как президент России Владимир Путин, так и генеральный секретарь ЦК КНР Си Цзиньпин.