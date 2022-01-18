России и Китаю предложили создать превосходящий по силе НАТО союз

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию «Украина.ру» выступил с предложением к России и Китаю создать выгодный для обеих стран союз, который будет предусматривать взаимодействие в военной сфере. По его мнению, такое объединение превзойдет по силе даже НАТО.

Он отметил, что формально союз между двумя странами итак существует, о чем говорит как президент России Владимир Путин, так и генеральный секретарь ЦК КНР Си Цзиньпин. Даже лишь при одном наличии предпосылок для подписания военного договора отношения между Москвой и Пекином уже рассматриваются как союзнические, заявил Акопов. Он считает, что взаимодействие России и Китая в рамках ШОС может принести крупные плоды.

«Отношения России с Китаем — это лучше, чем НАТО. Потому что НАТО — это англосаксонская стратегия, оформленная через западный блок, и в рамках этого блока те же итальянцы или французы имеют очень условное право голоса, не говоря уже про мелкие страны. Россия и Китай являются настолько серьезными игроками, что координацию между ними дает гораздо больше выгоды для обеих стран на мировой арене, чем если бы они просто подписали военный союз и тем самым создали бы себе проблемы. Ни Китай не будет на вторых ролях при России, ни Россия не будет на вторых ролях при Китае», — заключил Акопов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в сложившаяся в мире ситуация без всяких сомнений ведет к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Однако, подчеркнул дипломат, в отличие от США и их союзников по НАТО, Россия и КНР не преследуют каких-либо геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства.