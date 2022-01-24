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Лидия Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых из-за сына Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина уехала из пансионата для пожилых
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых из-за сына продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает Starhit.

Артистка в спешке уехала из пансионата для пожилых «Идиллия». Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что актриса «закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций».

Ранее Бари Алибасов-младший заявил, что Федосееву-Шукшину необходимо срочно спасать. Он предположил, что если бы женился на ней, то мог бы стать ее опекуном. Сын продюсера пояснил, что так актриса могла бы самостоятельно выбирать, где ей жить.

21 января стало известно, что Федосееву-Шукшину отправили в центр реабилитации для пожилых людей. Младшая дочь 83-летней артистки Ольга пояснила, что у матери имеются различные возрастные заболевания, которые требуют постоянного внимания. Она призналась, что самой ей сложно ухаживать за пожилой родственницей.

Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина поженились после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Их брак был расторгнут 2 сентября 2021 года.

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Евгений Шульгин
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